Резцова: Тихонов сам без допинга не сделал ни одного спортсмена

Двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова считает, что глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев принимал решение о назначении тренера женской сборной России под давлением четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова

«Хотела сегодня с Польховским пообщатся, звонила, он не ответил. Думаю, это Тихонов в уши дует Драчеву, Он бы помолчал насчет допинга, утомил всех уже. Он сам без допинга не сделал ни одного спортсмена.

Думаю, тут идет такая политика Тихново-Драчевская. На мой взгляд, это неправильно. Ничего хорошего в нынешнем составе тренерского штаба нет. Норцын? Кому-то он нравится, кому-то он старший товарищ, но по большому счету никого, кроме Акимовой, он не сделал. Его выдвижение мне не очень понятно», — сказала Резцова.