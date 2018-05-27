Ещё
Резцова: Тихонов сам без допинга не сделал ни одного спортсмена
Далее:
Читайте также:
Ещё

Резцова: Тихонов сам без допинга не сделал ни одного спортсмена 

LiveSport.Ru 1 час назад
Двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова считает, что глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев принимал решение о назначении тренера женской сборной России под давлением четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова.
«Хотела сегодня с Польховским пообщатся, звонила, он не ответил. Думаю, это Тихонов в уши дует Драчеву, Он бы помолчал насчет допинга, утомил всех уже. Он сам без допинга не сделал ни одного спортсмена.
Думаю, тут идет такая политика Тихново-Драчевская. На мой взгляд, это неправильно. Ничего хорошего в нынешнем составе тренерского штаба нет. Норцын? Кому-то он нравится, кому-то он старший товарищ, но по большому счету никого, кроме Акимовой, он не сделал. Его выдвижение мне не очень понятно», — сказала Резцова.
LiveSport.Ru: последние новости
Четыре российских легкоатлета дисквалифицированы за допинг Российский легкоатлет завоевал серебро на этапе «Бриллиантовой лиги» в США НХЛ. «Вашингтон» «разбил» «Тампу» в седьмом матче
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Загитова высказалась об уходе от Тутберидзе24
Антигерою финала ЛЧ угрожают убийством1
СМИ объяснили ошибку вратаря в финале Лиги чемпионов42
Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие110
Кличко снова отличился абсурдным высказыванием193
Видео
00:47
Загитова получила обещанный ей подарок
Фигурное катание Политика
01:08
Мутко может распрощаться со спортом навсегда
Футбол
01:04
Аршавин «выгрыз» гол в матче чемпионата Казахстана
Футбол
04:09
Медведева рассказала о полном искоренении страха
Фигурное катание
02:20
НХЛ представила официальный видеоанонс финала Кубка Стэнли
Хоккей
00:27
Роналду призвал переименовать Лигу чемпионов
Футбол
00:38
Звезда испанского футбола пожаловался на Киев
Футбол
00:10
В НХЛ поблагодарили жену Овечкина за его игру
Хоккей
00:10
Овечкин пренебрег суевериями после победы
Хоккей
00:28
Российскому спорту предрекли новый триллер
Летние виды спорта Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение