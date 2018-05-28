РФ занимает третье место по числу представителей в международных спортивных организациях

ТАСС , 28 мая. Российская Федерация занимает третье место по количеству представителей в международных спортивных организациях, уступая США и Германии. Об этом сообщается в отчете о деятельности Олимпийского комитета России (ОКР) за 2014-2018 гг., опубликованном на официальном сайте организации.

ОКР оказывает всестороннее содействие общероссийским спортивным федерациям в продвижении кандидатур и инициатив, исходящих от руководства федераций, выделяет средства на оплату членских взносов в международные и европейские спортивные федерации как по олимпийским, так и по неолимпийским видам спорта, а также командировочных расходов для участия в работе международных и европейских спортивных федераций.

В период с 2014 по 2018 год ОКР выплатил более 21 млн рублей общероссийским спортивным федерациям в части компенсации расходов по международной деятельности. За указанный период времени более 100 представителей общероссийских спортивных федераций были направлены ОКР для участия в работе международных и европейских спортивных организаций.