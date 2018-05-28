РФ занимает третье место по числу представителей в международных спортивных организациях 

ТАСС, 28 мая. Российская Федерация занимает третье место по количеству представителей в международных спортивных организациях, уступая США и Германии. Об этом сообщается в отчете о деятельности Олимпийского комитета России (ОКР) за 2014-2018 гг., опубликованном на официальном сайте организации.
"По состоянию на май 2014 года нашу страну в международных спортивных организациях представляли 212 человек, к марту 2018 года эта цифра увеличилась до 238, — говорится в отчете. — В Международном олимпийском комитете Российская Федерация представлена тремя членами — это Александр Жуков, Шамиль Тарпищев и Елена Исинбаева. Кроме того, Виталий Смирнов и Александр Попов являются почетными членами МОК, российские представители занимают 17 постов в различных комиссиях МОК. Представители России входят в состав различных комиссий Европейских олимпийских комитетов и Ассоциации национальных олимпийских комитетов".
ОКР оказывает всестороннее содействие общероссийским спортивным федерациям в продвижении кандидатур и инициатив, исходящих от руководства федераций, выделяет средства на оплату членских взносов в международные и европейские спортивные федерации как по олимпийским, так и по неолимпийским видам спорта, а также командировочных расходов для участия в работе международных и европейских спортивных федераций.
В период с 2014 по 2018 год ОКР выплатил более 21 млн рублей общероссийским спортивным федерациям в части компенсации расходов по международной деятельности. За указанный период времени более 100 представителей общероссийских спортивных федераций были направлены ОКР для участия в работе международных и европейских спортивных организаций.
Во вторник состоится Олимпийское собрание, где будет выбран новый президент ОКР. Действующий глава организации Жуков ранее заявил, что не будет переизбираться на пост, на который претендуют четырехкратные олимпийские чемпионы — Станислав Поздняков и Александр Попов.