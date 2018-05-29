Прыгун в высоту Ухов победил на чемпионате страны с лучшим результатом летнего сезона в РФ

МОСКВА, 29 мая. / ТАСС /. Олимпийский чемпион 2012 года Иван Ухов одержал победу на командном чемпионате России в Смоленске с прыжком в высоту на 2 метра 34 сантиметра, показав лучший результат летнего сезона в стране. Об этом сообщила ТАСС сотрудник пресс-службы Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дарья Гореванова.

Второе место занял Дмитрий Коршунов (2,28), третье — Илья Иванюк (2,28).

Для Ухова, не получившего пока от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) разрешения на участие в международных стартах, командный чемпионат России стал первым турниром летнего сезона.

До сегодняшнего дня лучший результат летнего сезона в России в прыжках в высоту принадлежал серебряному призеру ЧМ-2017 Данилу Лысенко, прыгнувшему в минувшую субботу на этапе «Бриллиантовой лиги» в американском Юджине на 2,32 м. В турнире в Смоленске Лысенко участия не принимал.