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Прыгун в высоту Ухов победил на чемпионате страны с лучшим результатом летнего сезона в РФ
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Прыгун в высоту Ухов победил на чемпионате страны с лучшим результатом летнего сезона в РФ 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Олимпийский чемпион 2012 года Иван Ухов одержал победу на командном чемпионате России в Смоленске с прыжком в высоту на 2 метра 34 сантиметра, показав лучший результат летнего сезона в стране. Об этом сообщила ТАСС сотрудник пресс-службы Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дарья Гореванова.
Второе место занял Дмитрий Коршунов (2,28), третье — Илья Иванюк (2,28).
Для Ухова, не получившего пока от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) разрешения на участие в международных стартах, командный чемпионат России стал первым турниром летнего сезона.
До сегодняшнего дня лучший результат летнего сезона в России в прыжках в высоту принадлежал серебряному призеру ЧМ-2017 Данилу Лысенко, прыгнувшему в минувшую субботу на этапе «Бриллиантовой лиги» в американском Юджине на 2,32 м. В турнире в Смоленске Лысенко участия не принимал.
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