Выпускница измайловского спортивного вуза привезла из Франции золотую медаль 

Во французском городе Монжерон прошла 34-ая международная легкоатлетическая встреча.
Успешно выступила на 34-ой международной легкоатлетической встрече выпускница Российского государственного университета физкультуры, спорта, молодежи и туризма. Юлия Мальцева (кафедра теории и методики легкой атлетики) заняла первое место в состязаниях по метанию диска. Представительница ведущего спортивного вуза страны метнула снаряд на 60.61 метра, опередив серебряного призера почти на три метра.
Отметим, что в это же время успешно выступили на других соревнованиях еще две представительницы РГУФКСМиТ. Так Екатерина Старыгина заняла третье место в метании копья среди женщин на всероссийских соревнованиях на призы А. А. Низамутдинова. Второкурсница Александра Иванова заняла первое место на тех же стартах среди юниорок.