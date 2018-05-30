Ласицкене: рада, что Тиам прыгнула 2,01. Хочу соревноваться с сильнейшими

Двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене рассказала, что хотела бы встретиться в секторе с обладательницей лучшего результата сезона в мире в прыжках в высоту бельгийской многоборкой Нафиссату Тиам. Ласицкене в текущем сезоне ещё не преодолевала планку выше 1,97 м, Тиам на турнире многоборцев в Австрии прыгнула на 2,01 м.

«Я была бы очень рада встретиться с Нафиссату на этапе «Бриллиантовой лиги» в Париже. Я рада, что она прыгнула 2,01. Я хочу соревноваться с сильнейшими, потому что это позволяет мне делать мою работу наилучшим образом», — приводит слова Ласицкене официальный «Твиттер» IAAF.