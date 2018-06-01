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РУСАДА призвало молодых атлетов не употреблять допинг и не переходить на «темную сторону»
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РУСАДА призвало молодых атлетов не употреблять допинг и не переходить на «темную сторону» 

ТАСС 3 часа назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) призвало молодых российских спортсменов не поддаваться на провокации людей и честно бороться за победу в своих видах спорта. Об этом на Форуме юных олимпийцев заявил генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус.
"Вам предстоит восстанавливать доверие к российскому спорту. Прошу, не слушайте чернокнижников от спорта, не переходите на темную сторону. Помните, что от каждого из вас зависит доверие к нашей стране", — сказал Ганус.
Форум проходит в пятницу в Москве при участии представителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Международного олимпийского комитета (МОК).
Главными задачами мероприятия являются антидопинговая профилактика и пропаганда нетерпимого отношения к допингу среди молодых спортсменов. В рамках форума, в частности, пройдут лекции для молодых спортсменов и образовательные семинары.
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