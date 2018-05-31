Юные спортсмены из Рязанского победили на городских соревнованиях по легкой атлетике

Ученики школы №329, которая находится в 4-м Вешняковском проезде, победили на городском этапе школьной спортивной лиги по легкой атлетике в беге на 30 метров. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.

— Соревнования проходили в Олимпийском центре имени братьев Знаменских. В список испытаний вошли бег на 30 и на 400 метров, эстафета 4×200 метров. Наши ребята впервые принимали участие в таких серьезных соревнованиях и боролись за честь не только школы, но и межрайона №18, — добавил сотрудник администрации.

Напомним, что школа №329 находится по адресу 4-й Вешняковский проезд, дом 1, корпус 2. (мю)