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Косилов: проблема допинга сравнима с наркоманией и алкоголизмом
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Косилов: проблема допинга сравнима с наркоманией и алкоголизмом 

ТАСС 3 часа назад
МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Проблема употребления допинга схожа с такими явлениями, как алкоголизм, табакокурение и наркомания. Об этом на Форуме юных олимпийцев заявил заместитель министра спорта Сергей Косилов.
"Допинг — страшное понятие и явление в нашей жизни. Его, наверное, можно сравнить с такими явлениями, как наркомания, алкоголизм и табакокурение. Хотелось бы пожелать вам, чтобы эти явления прошли мимо в вашей жизни. Желаю, чтобы понятие борьба с допингом вообще ушло из вашей жизни, а термин «допинг» ушел из вашего лексикона", — сказал Косилов.
Форум проходит в пятницу в Москве при участии представителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Международного олимпийского комитета (МОК).
Главными задачами мероприятия являются антидопинговая профилактика и пропаганда нетерпимого отношения к допингу среди молодых спортсменов.
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