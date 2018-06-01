Косилов: проблема допинга сравнима с наркоманией и алкоголизмом

МОСКВА, 1 июня. / ТАСС /. Проблема употребления допинга схожа с такими явлениями, как алкоголизм, табакокурение и наркомания. Об этом на Форуме юных олимпийцев заявил заместитель министра спорта Сергей Косилов

"Допинг — страшное понятие и явление в нашей жизни. Его, наверное, можно сравнить с такими явлениями, как наркомания, алкоголизм и табакокурение. Хотелось бы пожелать вам, чтобы эти явления прошли мимо в вашей жизни. Желаю, чтобы понятие борьба с допингом вообще ушло из вашей жизни, а термин «допинг» ушел из вашего лексикона", — сказал Косилов.

Форум проходит в пятницу в Москве при участии представителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Международного олимпийского комитета (МОК).

Главными задачами мероприятия являются антидопинговая профилактика и пропаганда нетерпимого отношения к допингу среди молодых спортсменов.