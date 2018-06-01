Выбираем «Лучшего спортсмена мая»

Экспертная группа определила тройку номинантов на звание «Лучший спортсмен

Претендентами на звание „Лучший спортсмен месяца“ стали спортсмены

Красноярского края, наиболее успешно выступившие на соревнованиях международного и российского уровней в мае: капитан ФК „Енисей“, вышедший вместе с командой в российскую футбольную Премьер-Лигу, Александр Харитонов , чемпион Европы по самбо в весовой категории 52 кг Аржаан Чылбак и бронзовый призер чемпионата мира по пауэрлифтингу в весовой категории свыше 84 кг в дисциплине жим классический Мария

Голосовать за спортсменов можно на портале www.kraysport.ru. Кроме этого,

победителя конкурса определяют 5 экспертов спортивной отрасли, которые в течение

месяца распределят свои 6 баллов между спортсменами. Сумма баллов, которую

спортсмены получат исходя из голосов посетителей и экспертов, определит победителя

Голосование продлится до 29 июня!