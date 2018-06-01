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Выбираем «Лучшего спортсмена мая»
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Выбираем «Лучшего спортсмена мая» 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Советский спорт
Экспертная группа определила тройку номинантов на звание «Лучший спортсмен
Претендентами на звание „Лучший спортсмен месяца“ стали спортсмены
Красноярского края, наиболее успешно выступившие на соревнованиях международного и  российского уровней в мае: капитан ФК „Енисей“, вышедший вместе с командой в  российскую футбольную Премьер-Лигу, Александр Харитонов, чемпион Европы по самбо в  весовой категории 52 кг Аржаан Чылбак и бронзовый призер чемпионата мира по  пауэрлифтингу в весовой категории свыше 84 кг в дисциплине жим классический Мария
Голосовать за спортсменов можно на портале www.kraysport.ru. Кроме этого,
победителя конкурса определяют 5 экспертов спортивной отрасли, которые в течение
месяца распределят свои 6 баллов между спортсменами. Сумма баллов, которую
спортсмены получат исходя из голосов посетителей и экспертов, определит победителя
Голосование продлится до 29 июня!
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