Шляхтин: итоги командного чемпионата России по легкой атлетике обнадеживают 

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Показанные спортсменами результаты на командном чемпионате России по легкой атлетике, который прошел в Смоленске с 29 по 31 мая, настраивают на старте сезона на оптимизм. Об этом ТАСС заявил глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин.
"Даже в отсутствие наших лидеров — Марии Ласицкене, Данилы Лысенко, Анжелики Сидоровой, Дарьи Клишиной, Валерия Пронкина — чемпионат завершился целой россыпью хороших результатов, которые обнадеживают нас в этом сезоне", — заявил Шляхтин.
"Несмотря на то, что это был первый старт сезона, некоторые спортсмены показали действительно высокие результаты, — продолжил он. — В первый день соревнований в прыжках в высоту олимпийский чемпион 2012 года Иван Ухов показал третий результат сезона в мире — 2,34 метра, на два сантиметра опередив чемпиона мира — 2018 Данилу Лысенко, который в этом сезоне на этапе Бриллиантовой лиги в Юджине прыгнул на 2,32 метра. Сергей Шубенков, несмотря на встречный ветер, показал гроссмейстерский результат 13,35 секунды [в беге на 110 м с барьерами]".
"Хороший результат в беге на 400 м показал Михаил Филатов — 46,16 секунды, обнадежил на этой дистанции Денис Кудрявцев — серебряный призер чемпионата мира — 2015, который после череды травм наконец восстановился и выходит на хороший уровень выступлений, его результат в Смоленске 46,25 сек. Хорошие результаты в толкании ядра показал победитель Кубка Европы этого года Александр Лесной, а в метании копья — Дмитрий Тарабин. Хорошо толкнула ядро Елена Тарасова — 17,96 метра", — добавил глава федерации.
Во второй день соревнований многие специалисты ждали первого полноценного старта в сезоне от призера чемпионата мира и чемпионки Европы Екатерины Коневой, которая вернулась в спорт после рождения дочери. «Катя не подвела и показала лучший результат сезона в Европе в тройном прыжке, прыгнув на 14,45 метра, — продолжил Шляхтин. — В этом виде у мужчин победил Александр Юрченко, причем он сделал одну попытку и дальше прыгать не стал, в итоге победив с большим преимуществом с результатом 17,04 метра. В метании диска порадовала высоким результатом Елена Панова — 63,92 метра, гроссмейстерский результат, с которым в Европе можно бороться за высокие места, также в этой дисциплине неплохо выступила Юлия Мальцева — 61,25 метра».
Шляхтин также отметил высокие результаты молодых спортсменов, которые только перешли во взрослый спорт и уже зарекомендовывают себя на самом высоком уровне. «Здорово выступила наша восходящая звездочка Полина Миллер, которая победила в беге на 200 м с результатом 23,15 секунды, у мужчин неожиданную победу одержал курсант Смоленской академии противовоздушной обороны Ярослав Ткалич, впервые выполнивший норматив мастера спорта. Порадовала серьезным для своего возраста результатом Софья Палкина, которая в метании молота почти добралась до 70 метров, ее результат — 69,79 метра, очень радует талантливая спортсменка из Краснодара Дженнифер Акиниймика, которая победила в беге на 100 метров с результатом 11,63 секунды. Хорошо выступила чемпионка Европы среди юниорок — 2015 Валентина Косолапова, которая недавно перешла к ведущему тренеру Евгению Тер— Аванесову и сразу показала высокий результат, намного превышающий ее личный рекорд — 14,09 метра», — подытожил собеседник агентства.