Шляхтин: итоги командного чемпионата России по легкой атлетике обнадеживают

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РУСАДА и РССС обсудили программу по развитию студенческого спорта в России до 2025 года

Восемь российских легкоатлетов подали заявки в IAAF для участия в зарубежных стартах

Прыгун в высоту Ухов победил на чемпионате страны с лучшим результатом летнего сезона в РФ