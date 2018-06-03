Прыгун с шестом Мудров стал четвертым в Инсбруке

Российский прыгун с шестом Илья Мудров, выступающий на международных соревнованиях в нейтральном статусе, занял четвертое место на турнире Golden Roof Challenge. Об этом сообщает ТАСС.
Результат спортсмена — 5 метров 20 сантиметров.
Победителем турнира, который проводился в австрийском Инсбруке, стал грек Константинос Филиппидис (5,55 м).
На втором месте расположился представитель Франции Стэнли Джозеф.
Тройку лидеров замкнул португалец Диого Феррейра (5,20).
Ранее шесть российских легкоатлетов подали индивидуальные заявки в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (ИААФ) на участие в зарубежных турнирах под нейтральным флагом.