Прыгун с шестом Мудров стал четвертым в Инсбруке

Прыгун с шестом Мудров стал четвертым на международном турнире в Инсбруке

Российский прыгун с шестом Илья Мудров , выступающий на международных соревнованиях в нейтральном статусе, занял четвертое место на турнире Golden Roof Challenge. Об этом сообщает ТАСС.

Результат спортсмена — 5 метров 20 сантиметров.

Победителем турнира, который проводился в австрийском Инсбруке, стал грек Константинос Филиппидис (5,55 м).

На втором месте расположился представитель Франции Стэнли Джозеф.

Тройку лидеров замкнул португалец Диого Феррейра (5,20).

Ранее шесть российских легкоатлетов подали индивидуальные заявки в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (ИААФ) на участие в зарубежных турнирах под нейтральным флагом.