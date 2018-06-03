Ставропольские легкоатлеты отличились в столице Адыгеи

В Майкопе состоялись всероссийские соревнования среди училищ и школ олимпийского резерва и центров спортивной подготовки по лёгкой атлетике (спортсмены младше 20 лет).

Эти традиционные старты в нынешнем году стали весьма успешными для ставропольской сборной, которая завоевала восемь медалей: две высшей пробы, одну серебряную и пять бронзовых трофеев. Первую золотую награду в копилку краевой команды положил метатель молота Сергей Зверев (тренер — Геннадий Яковенко), который в одной из попыток послал шестикилограммовый снаряд на внушительный рубеж 71,90 метра. Копьеметательница Виктория Борисенко (тренер — Сергей Чернявский ) победила с результатом 46,55 метра, выполнив при этом разряд кандидата в мастера спорта. Немного ей уступила подруга по команде Яна Стародубцева, которая заняла второе место с результатом 43,11 метра.

Тройку лучших в своих видах замкнули Ольга Топольскова, Арсен Ламков (оба — бег на 400 метров с барьерами), Алла Винярская (толкание ядра), Антон Марков (тройной прыжок) и дружный квартет в эстафете 100х200х300х400 метров: Константин Донцов, Арсен Ламков, Дмитрий Османов и Степан Сенчук.

Команда краевой спортивной школы олимпийского резерва по лёгкой атлетике (директор — Надежда Лобойко) заняла второе место в общекомандном зачёте среди школ олимпийского резерва и центров спортивной подготовки. Уступили ставропольцы лишь воспитанникам Краснодарского центра олимпийской подготовки по лёгкой атлетике, но опередили при этом Санкт-Петербургскую СШОР «Академия лёгкой атлетики».

Аналогичный серебряный результат по итогам состязаний среди училищ олимпийского резерва показала и дружина Ставропольского УОР (директор — Дмитрий Савенко), опередившая коллег из Брянска. А пальму первенства получили спортсмены из УОР №1 Санкт-Петербурга.

Примечательно, что все спортсмены до 18 лет были допущены к соревнованиям только при наличии сертификата о прохождении образовательных антидопинговых онлайн-курсов на официальном сайте Российского антидопингового агентства.