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Ставропольские легкоатлеты отличились в столице Адыгеи
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Ставропольские легкоатлеты отличились в столице Адыгеи 

АиФ Ставрополье 10 часов назад
Фото: АиФ Ставрополье
В Майкопе состоялись всероссийские соревнования среди училищ и школ олимпийского резерва и центров спортивной подготовки по лёгкой атлетике (спортсмены младше 20 лет).
Эти традиционные старты в нынешнем году стали весьма успешными для ставропольской сборной, которая завоевала восемь медалей: две высшей пробы, одну серебряную и пять бронзовых трофеев. Первую золотую награду в копилку краевой команды положил метатель молота Сергей Зверев (тренер — Геннадий Яковенко), который в одной из попыток послал шестикилограммовый снаряд на внушительный рубеж 71,90 метра. Копьеметательница Виктория Борисенко (тренер — Сергей Чернявский) победила с результатом 46,55 метра, выполнив при этом разряд кандидата в мастера спорта. Немного ей уступила подруга по команде Яна Стародубцева, которая заняла второе место с результатом 43,11 метра.
Тройку лучших в своих видах замкнули Ольга Топольскова, Арсен Ламков (оба — бег на 400 метров с барьерами), Алла Винярская (толкание ядра), Антон Марков (тройной прыжок) и дружный квартет в эстафете 100х200х300х400 метров: Константин Донцов, Арсен Ламков, Дмитрий Османов и Степан Сенчук.
Команда краевой спортивной школы олимпийского резерва по лёгкой атлетике (директор — Надежда Лобойко) заняла второе место в общекомандном зачёте среди школ олимпийского резерва и центров спортивной подготовки. Уступили ставропольцы лишь воспитанникам Краснодарского центра олимпийской подготовки по лёгкой атлетике, но опередили при этом Санкт-Петербургскую СШОР «Академия лёгкой атлетики».
Аналогичный серебряный результат по итогам состязаний среди училищ олимпийского резерва показала и дружина Ставропольского УОР (директор — Дмитрий Савенко), опередившая коллег из Брянска. А пальму первенства получили спортсмены из УОР №1 Санкт-Петербурга.
Примечательно, что все спортсмены до 18 лет были допущены к соревнованиям только при наличии сертификата о прохождении образовательных антидопинговых онлайн-курсов на официальном сайте Российского антидопингового агентства.
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