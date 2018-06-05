Нижегородцы взяли золото и бронзу на чемпионате России по легкой атлетике

Сразу две медали привезли нижегородцы с командного чемпионата России по легкой атлетике. Об этом сообщается на официальном сайте ГАУ НО «Центр спортивной подготовки».

Соревнования проходили в Смоленске. Нижегородец Александр Лесной стал лучшим в метании ядра. С результатом 20 метров 64 сантиметра он занял первое место и получил золотую медаль. В той же дисциплине отличился нижегородец Павел Деркач. Он завоевал бронзу с результатом 18 метров 69 сантиметров.

Напомним, нижегородец Михаил Колмаков стал чемпионом России по паратриатлону.

Фото: ГАУ НО «Центр спортивной подготовки»