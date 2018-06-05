Ещё
Нижегородцы взяли золото и бронзу на чемпионате России по легкой атлетике
Далее:
Читайте также:
Ещё

Нижегородцы взяли золото и бронзу на чемпионате России по легкой атлетике 

Vgoroden.ru 6 часов назад
Фото: Vgoroden.ru
Сразу две медали привезли нижегородцы с командного чемпионата России по легкой атлетике. Об этом сообщается на официальном сайте ГАУ НО «Центр спортивной подготовки».
Соревнования проходили в Смоленске. Нижегородец Александр Лесной стал лучшим в метании ядра. С результатом 20 метров 64 сантиметра он занял первое место и получил золотую медаль. В той же дисциплине отличился нижегородец Павел Деркач. Он завоевал бронзу с результатом 18 метров 69 сантиметров.
Напомним, нижегородец Михаил Колмаков стал чемпионом России по паратриатлону.
Фото: ГАУ НО «Центр спортивной подготовки»
Vgoroden.ru: последние новости
Шпажисты из Нижегородской области победили на всероссийском турнире Владимир Путин попросил прощения у российских спортсменов ЕГЭ по математике стоил старшекласснице жизни
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия и Турция сыграли вничью29
Россиянам могут добавить минимум три выходных127
Медведева рассказала о косяке18
«Я больше никогда не проиграю этой сучке»72
Абрамович наказал Британию623
Видео
00:45
Россиянам могут добавить минимум три выходных
ЧМ по футболу 2018
01:01
Как cборная России готовится к ЧМ под контролем ФИФА
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:45
Серена Уильямс отказалась от игры с Шараповой
Теннис
01:01
«Удивлюсь, если Россия не выиграет ни одного матча на ЧМ»
ЧМ по футболу 2018 Футбол
01:07
«Это Россия». Моуринью заговорил по-русски
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:38
Шарапова ответила Серене Уильямс
Теннис
01:42
Взорвавшийся УАЗ подвел лидирующих джиперов
Автоспорт Происшествия
04:56
«Я больше никогда не проиграю этой сучке»
Теннис Статьи
00:47
Медведева рассказала о косяке
Фигурное катание
00:57
Уткин оценил шансы России на ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение