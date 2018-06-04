Президент ОКР: нужно искать новые приемлемые формы взаимодействия с ВАДА

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков считает, что оставшиеся два критерия по восстановлению РУСАДА в ВАДА (признание доклада Макларена и доступ к допинг-пробам, хранящимся в Московской антидопинговой лаборатории) претерпели значительные изменения за прошедшее с момента их выдвижения время.

«Наши коллеги во всем мире прекрасно понимают, что Следственный комитет — независимый от государства орган, который ведёт свою работу. И в конечном итоге свой ответ должен дать суд. Уже суд определит, были ли нарушения или нет. Учитывая то, что у нас правовое государство, мы никоим образом не можем вмешиваться в эту работу, и наши коллеги это прекрасно понимают.

С момента требования признания доклада Макларена произошло много событий, в том числе прошли заседания в CAS — спортивном арбитраже, который оправдал 28 наших спортсменов. Это даёт нам основание полагать, что мы не всё в этом докладе мы обязаны принять. Нужно смотреть внимательнее отдельные эпизоды. Многие международные федерации, в том числе и недавно федерация футбола, а до этого ещё ряд федераций международных, сказали, что у них претензий в связи с тем, что написано в докладе, к нашим спортсменам нет. Поэтому говорить о какой-то государственной поддержке допинга, которая якобы существовала, не приходится. В этой связи нам нужно искать новые формы взаимодействия, новые формулировки, которые были бы приемлемы для обеих сторон», — сказал Поздняков в эфире телеканала «Россия 24».