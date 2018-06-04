Ещё
Президент ОКР: нужно искать новые приемлемые формы взаимодействия с ВАДА
Далее:
Читайте также:
Ещё

Президент ОКР: нужно искать новые приемлемые формы взаимодействия с ВАДА 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков считает, что оставшиеся два критерия по восстановлению РУСАДА в ВАДА (признание доклада Макларена и доступ к допинг-пробам, хранящимся в Московской антидопинговой лаборатории) претерпели значительные изменения за прошедшее с момента их выдвижения время.
«Наши коллеги во всем мире прекрасно понимают, что Следственный комитет — независимый от государства орган, который ведёт свою работу. И в конечном итоге свой ответ должен дать суд. Уже суд определит, были ли нарушения или нет. Учитывая то, что у нас правовое государство, мы никоим образом не можем вмешиваться в эту работу, и наши коллеги это прекрасно понимают.
С момента требования признания доклада Макларена произошло много событий, в том числе прошли заседания в CAS — спортивном арбитраже, который оправдал 28 наших спортсменов. Это даёт нам основание полагать, что мы не всё в этом докладе мы обязаны принять. Нужно смотреть внимательнее отдельные эпизоды. Многие международные федерации, в том числе и недавно федерация футбола, а до этого ещё ряд федераций международных, сказали, что у них претензий в связи с тем, что написано в докладе, к нашим спортсменам нет. Поэтому говорить о какой-то государственной поддержке допинга, которая якобы существовала, не приходится. В этой связи нам нужно искать новые формы взаимодействия, новые формулировки, которые были бы приемлемы для обеих сторон», — сказал Поздняков в эфире телеканала «Россия 24».
Чемпионат.com: последние новости
Шубенков выиграл международный турнир в Хенгело в беге на 110 м с барьерами Прыгун с шестом Мудров — 4-й на соревнованиях в Инсбруке Экс-менеджер кенийских легкоатлетов обвиняется в распространении допинга
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шарапова ответила Серене Уильямс33
Японцы не поняли Медведеву
Абрамович наказал Британию619
Серена Уильямс отказалась от игры с Шараповой49
Погребняк: «Денег не получим, но виновных мы накажем»
Видео
01:01
Как cборная России готовится к ЧМ под контролем ФИФА
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:45
Серена Уильямс отказалась от игры с Шараповой
Теннис
01:07
«Это Россия». Моуринью заговорил по-русски
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:38
Шарапова ответила Серене Уильямс
Теннис
01:42
Взорвавшийся УАЗ подвел лидирующих джиперов
Автоспорт
00:57
Уткин оценил шансы России на ЧМ-2018
Футбол
00:45
Заставку к ЧМ-2018 погубил крест
ЧМ по футболу 2018
02:53
Черчесов объяснил стыдное поражение России
Футбол
03:58
В московских квартирах поселят полмиллиона фанатов
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:55
Кавани разыграл детей
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение