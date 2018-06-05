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Екатерина Конева после рождения дочери показала 10-й результат в мире
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Екатерина Конева после рождения дочери показала 10-й результат в мире 

Хабаровский край сегодня 6 часов назад
Фото: Хабаровский край сегодня
В Смоленске на командном чемпионате России по легкой атлетике спортсмены нашего края стали обладателями двух золотых и одной серебряной медали, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Илья Глазунов с результатом 7 метров и 68 сантиметров завоевал «золото» в прыжках в длину и установил свой личный рекорд.
В этой же дисциплине у женщин Яна Никулина стала обладательницей серебряной медали, уступив победительнице всего три сантиметра.
Постепенно возвращается в строй после рождения дочери зимняя чемпионка мира и Европы в тройном прыжке Екатерина Конева. На чемпионате России Катя показала 10-й результат сезона в мире — 14.45 и одержала уверенную победу.
Однако пока Конева не может выступать на международных стартах, так как ИААФ не подтверждает ей нейтральный статус.
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