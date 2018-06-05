Прокопенко — 6-я в тройном прыжке на соревнования в Финляндии

Из-за дисквалификации Всероссийской федерации лёгкой атлетики российские спортсмены выступают на международных соревнованиях под нейтральным флагом.

Лёгкая атлетика. Этап Мирового вызова. Турку, Финляндия Женщины Тройной прыжок 1. Тори Франклин (США) — 14,11 м. 2. Кристиина Мякеля (Финляндия) — 13,68 м. 3. Ирина Васковская (Беларусь) — 13,63 м… 6. Виктория Прокопенко (Россия) — 13,44 м. Прыжки с шестом 1. Николета Кириакопулу (Греция) — 4,51 м. 2. Нино Гюльо-Ромаре (Франция) — 4,45 м. 3. Марина Килипко (Украина) — 4,45 м… 8. Ольга Муллина (Россия) — 4,25 м.