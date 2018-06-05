Ещё
Прокопенко — 6-я в тройном прыжке на соревнования в Финляндии
Далее:
Читайте также:
Ещё

Прокопенко — 6-я в тройном прыжке на соревнования в Финляндии 

Чемпионат.com 6 часов назад
Россиянка Виктория Прокопенко стала шестой в тройном прыжке на этапе Мирового вызова по лёгкой атлетике в Турку. Победила американка Тори Франклин. В прыжках с шестом первенствовала гречанка Николета Кириакопулу, а россиянка Ольга Муллина показала восьмой результат.
Из-за дисквалификации Всероссийской федерации лёгкой атлетики российские спортсмены выступают на международных соревнованиях под нейтральным флагом.
Лёгкая атлетика. Этап Мирового вызова. Турку, Финляндия Женщины Тройной прыжок 1. Тори Франклин (США) — 14,11 м. 2. Кристиина Мякеля (Финляндия) — 13,68 м. 3. Ирина Васковская (Беларусь) — 13,63 м… 6. Виктория Прокопенко (Россия) — 13,44 м. Прыжки с шестом 1. Николета Кириакопулу (Греция) — 4,51 м. 2. Нино Гюльо-Ромаре (Франция) — 4,45 м. 3. Марина Килипко (Украина) — 4,45 м… 8. Ольга Муллина (Россия) — 4,25 м.
Чемпионат.com: последние новости
Шубенков выиграл международный турнир в Хенгело в беге на 110 м с барьерами Экс-менеджер кенийских легкоатлетов обвиняется в распространении допинга Конева и Тарабин одержали победы во второй день командного ЧР по лёгкой атлетике
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фигуристка Орсера ушла к Тутберидзе15
Россиянам могут добавить минимум три выходных129
«Я больше никогда не проиграю этой сучке»74
Черчесов назвал дату появления идеальной сборной1
Абрамович наказал Британию623
Видео
00:45
Россиянам могут добавить минимум три выходных
ЧМ по футболу 2018
01:01
Как cборная России готовится к ЧМ под контролем ФИФА
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:45
Серена Уильямс отказалась от игры с Шараповой
Теннис
01:01
«Удивлюсь, если Россия не выиграет ни одного матча на ЧМ»
ЧМ по футболу 2018 Футбол
01:07
«Это Россия». Моуринью заговорил по-русски
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:38
Шарапова ответила Серене Уильямс
Теннис
01:42
Взорвавшийся УАЗ подвел лидирующих джиперов
Автоспорт Происшествия
04:56
«Я больше никогда не проиграю этой сучке»
Теннис Статьи
00:47
Медведева рассказала о косяке
Фигурное катание
00:57
Уткин оценил шансы России на ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение