Россиянка Виктория Прокопенко стала шестой в тройном прыжке на этапе Мирового вызова по лёгкой атлетике в Турку. Победила американка Тори Франклин. В прыжках с шестом первенствовала гречанка Николета Кириакопулу, а россиянка Ольга Муллина показала восьмой результат.
Из-за дисквалификации Всероссийской федерации лёгкой атлетики российские спортсмены выступают на международных соревнованиях под нейтральным флагом.
Лёгкая атлетика. Этап Мирового вызова. Турку, Финляндия Женщины Тройной прыжок 1. Тори Франклин (США) — 14,11 м. 2. Кристиина Мякеля (Финляндия) — 13,68 м. 3. Ирина Васковская (Беларусь) — 13,63 м… 6. Виктория Прокопенко (Россия) — 13,44 м. Прыжки с шестом 1. Николета Кириакопулу (Греция) — 4,51 м. 2. Нино Гюльо-Ромаре (Франция) — 4,45 м. 3. Марина Килипко (Украина) — 4,45 м… 8. Ольга Муллина (Россия) — 4,25 м.