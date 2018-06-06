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Лариса Ильченко: «Я всегда выступала за чистый спорт и не приемлю даже слова „допинг“
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Лариса Ильченко: «Я всегда выступала за чистый спорт и не приемлю даже слова „допинг“ 

Спорт-Экспресс 5 часов назад
Известная пловчиха, восьмикратная чемпионка мира Лариса Ильченко заявила, что она всегда была спокойна за свои допинг-пробы. По ее словам, у нее брали пробы на соревнованиях самого разного уровня.
— В 2016 году Россию лишили многих медалей, заработанных на прошлых первенствах. Многие лишились наград, скажем так, не совсем правомерно. За себя у вас не было опасений? — По поводу себя у меня никогда не было, нет и не будет никаких опасений. Я могу гордиться своей кристально чистой репутацией, — цитируют "Известия" Ильченко. — Абсолютно ни за что не переживаю, потому что мои пробы брались везде, на всех соревнованиях разного уровня и даже в 5 часов утра дома. Для меня это вопрос чести. Я всегда выступала за чистый спорт и не приемлю даже слова «допинг».
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