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Очередная встреча главы ВФЛА Шляхтина с рабочей группой IAAF пройдет 11-12 июня в Осло
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Очередная встреча главы ВФЛА Шляхтина с рабочей группой IAAF пройдет 11-12 июня в Осло 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 6 июня. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) инициировала встречу с рабочей группой Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Как сообщил ТАСС президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин, его встреча с главой группы Руне Андерсеном пройдет 11-12 июня в Осло.
"Мы инициировали эту встречу, на которой хотели бы обсудить текущие вопросы восстановления членства ВФЛА в IAAF, также необходимо уточнить нюансы восстановления ВФЛА в свете факта невосстановления статуса Российского антидопингового агентства в мае на исполкоме Всемирного антидопингового агентства в Монреале. Также еще раз обсудим дорожную карту нашей текущей совместной работы", — отметил Шляхтин.
Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства во главе с Ричардом Паундом. Позднее IAAF сформировала рабочую группу во главе с норвежцем Руне Андерсеном, которая совместно с российской стороной реализует пункты восстановления организации. На международных соревнованиях российские легкоатлеты выступают в нейтральном статусе.
Последняя встреча Шляхтина с Андерсеном состоялась 22 марта Лозанне.
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