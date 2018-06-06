Ямальская бегунья Ксения Аксенова — лучшая на чемпионате страны

На командном Чемпионате России по легкой атлетике ямальская бегунья Ксения Аксёнова стала первой на 400 метров. Свою коронную дистанцию девушка преодолела за 52.72 секунды. Тем самым она уложилась во временной норматив допуска к участию на международных соревнованиях, правда, под нейтральным флагом.

Как известно, в ноябре 2015 года Международная ассоциация легкоатлетических федераций временно отстранила российскую команду от мировых состязаний, сославшись на многочисленные нарушения антидопинговых правил. Поэтому российским спортсменам разрешили в частном порядке подавать заявки на международные старты в качестве нейтральных участников.

По словам ямальского тренера по легкой атлетике Григория Хангельдиева, соревнования по традиции должны были пройти в Сочи, заранее купили билеты, но из-за подготовки олимпийского стадиона «Фишт» к играм Мундиаля чемпионат перенесли в Смоленск. От Ямала была представлена команда из пяти спортсменов, где в призерах была лишь одна Ксения, а остальные показали средние результаты.

После победы на командном чемпионате Ксения Аксенова отправилась в греческий город Ханья, где в коммерческом турнире вновь стала золотым финишером.

Для северянки главный старт летнего сезона — Чемпионат Европы по легкой атлетике — состоится в Берлине в августе.