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В Ивановской области прошли соревнования по легкоатлетическому кроссу памяти Геннадия Белова
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В Ивановской области прошли соревнования по легкоатлетическому кроссу памяти Геннадия Белова 

Советский спорт 3 часа назад
Традиционные соревнования по легкоатлетическому кроссу памяти Мастера спорта СССР Геннадия Белова прошли в Кохме в минувшую субботу, 2 июня. В спортивных состязаниях приняли участие более 370 человек из Ивановской, Костромской, Владимирской, Нижегородской и Московской областей, а также Чувашской республики.
Соревнования прошли в 16 возрастных группах на дистанциях от 500 метров до 5 километров среди мужчин и женщин.
По итогам турнира наибольшее количество медалей завоевали представители Костромы. Они заняли на турнире три первых и три вторых места. Ивановские легкоатлеты завоевали одну золотую, три серебряные и две бронзовые медали. Отметим, что среди призеров был и родственник Геннадия Белова — Виталий Логинов.
В этом году специальным гостем соревнований стал заслуженный мастер спорта России по легкой атлетике, участник XXIX летних Олимпийских игр, двукратный рекордсмен России, четырнадцатикратный чемпион России, победитель Кубка Европы, участник Чемпионата мира и Европы Сергей Иванов. Он отметил значимость подобных соревнований, а также хорошую организацию мероприятия и высокий уровень подготовки спортсменов.
Организаторами соревнований выступили администрация городского округа Кохма, региональный Департамент спорта и Федерация легкой атлетики Ивановской области.
Для справки:
Геннадий Борисович Белов родился в Фурманове в 1947 году. На третьем курсе ИвГУ начал заниматься спортивной ходьбой. В 20 лет выполнил норматив мастера спорта СССР на чемпионате СССР. С 1987 по 1997 годы работал тренером по лёгкой атлетике в Кохме. За время работы подготовил пять мастеров спорта и 11 кандидатов в мастера спорта.
Соревнования по легкоатлетическому кроссу памяти Мастера спорта СССР Геннадия Белова проходят в Кохме по инициативе воспитанников тренера с 2000 года.
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