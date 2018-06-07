Прыгун в высоту Лысенко стал вторым на этапе «Бриллиантовой лиги» в Осло 

Россиянин Данил Лысенко стал вторым на пятом этапе «Бриллиантовой лиги» по лёгкой атлетике в Осло в прыжках в высоту. 21-летний спортсмен, выступающий под нейтральным флагом из-за дисквалификации Всероссийской федерации лёгкой атлетики, показал результат 2,33 метра, уступив только лидеру мирового сезона Мутазу Эссе Баршиму из Катара.
Лёгкая атлетика. «Бриллиантовая лига». 5-й этап. Осло, Норвегия Мужчины. Прыжки в высоту
1. Мутаз Эсса Баршим (Катар) — 2,36 м. 2. Данил Лысенко (Россия) — 2,33 м (лучший результат сезона). 3. Дональд Томас (Багамские острова) — 2,25 м.