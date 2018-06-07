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ВАДА провела первый Глобальный форум спортсменов
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ВАДА провела первый Глобальный форум спортсменов 

Спорт-Экспресс 3 часа назад
Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) провело первый Глобальный форум спортсменов, на котором обсуждались основные вопросы развития антидопинговой борьбы, сообщается на официальном сайте организации. На форуме присутствовали 104 делегата из 54 стран.
Под лозунгом «Спорт, который мы хотим» собравшиеся обсудили действующую антидопинговую систему, а также подчеркнули важность голосов спортсменов в принятии различных организационных решений.
— Мы рады поддерживать спортсменов, работая напрямую с ними, чтобы защищать чистый спорт, — заявил заместитель гендиректора ВАДА Роб Келер. — Этот Форум, первый в своем роде, собрал лидеров спортсменов со всего мира и разных видов спорта с единственной целью: дальнейшего усиления антидопингового движения.
Отметим, что на форуме было принято решение продолжать разработку Антидопинговой хартии прав спортсменов, основные положения которой должны быть включены в Международной антидопинговый кодекс-2021.
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