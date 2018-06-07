Сидорова — вторая в прыжках с шестом на этапе «Бриллиантовой лиги» в Осло

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Россиянка Анжелика Сидорова заняла второе место в прыжках с шестом на пятом этапе «Бриллиантовой лиги» по лёгкой атлетике в Осло. Анжелика, выступавшая под нейтральным флагом из-за дисквалификации Всероссийской федерации лёгкой атлетики, преодолела планку на высоте 4,71 м и уступила только американке Сэнди Моррис . Третьей стала шведка Ангелика Бенгтссон В беге на 400 метров с барьерами первенствовала американка Далайла Мухаммад. Лёгкая атлетика. «Бриллиантовая лига». 5-й этап. Осло, Норвегия Женщины Прыжки с шестом 1. Сэнди Моррис (США) — 4,81 м. 2. Анжелика Сидорова (Россия) — 4,71 м. 3. Ангелика Бенгтссон (Швеция) — 4,61 м. 400 м с/б 1. Далайла Мухаммад (США) — 53,65. 2. Шамир Литтл (США) — 53,94. 3. Сэйдж Уотсон (Канада) — 54,55.