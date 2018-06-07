Россиянка Анжелика Сидорова заняла второе место в прыжках с шестом на пятом этапе «Бриллиантовой лиги» по лёгкой атлетике в Осло. Анжелика, выступавшая под нейтральным флагом из-за дисквалификации Всероссийской федерации лёгкой атлетики, преодолела планку на высоте 4,71 м и уступила только американке Сэнди Моррис. Третьей стала шведка Ангелика Бенгтссон.
В беге на 400 метров с барьерами первенствовала американка Далайла Мухаммад.
Лёгкая атлетика. «Бриллиантовая лига». 5-й этап. Осло, Норвегия Женщины
Прыжки с шестом 1. Сэнди Моррис (США) — 4,81 м. 2. Анжелика Сидорова (Россия) — 4,71 м. 3. Ангелика Бенгтссон (Швеция) — 4,61 м.
400 м с/б 1. Далайла Мухаммад (США) — 53,65. 2. Шамир Литтл (США) — 53,94. 3. Сэйдж Уотсон (Канада) — 54,55.