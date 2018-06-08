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РУСАДА и ФИФА провели встречу в Москве
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РУСАДА и ФИФА провели встречу в Москве 

Вести.Ru 9 часов назад
Фото: Вести.Ru
Глава медицинского и антидопингового департамента Международной федерации футбола (ФИФА) Алексис Вебер провел встречу с представителями Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом сообщает пресс-служба РУСАДА.
"Во время встречи обсуждались организационные и технические вопросы взаимодействия ФИФА и РУСАДА", — говорится в сообщении.
Отмечается, что со стороны РУСАДА в мероприятии принимала участие заместитель генерального директора по международному сотрудничеству и антидопинговым вопросам РУСАДА Маргарита Пахноцкая. Кроме того, в переговорах участвовали международный эксперт Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ева Лукашюте-Станикунене и сотрудник медицинского и антидопингового департамента ФИФА Анья Кениг.
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