РУСАДА и ФИФА провели встречу в Москве 

Глава медицинского и антидопингового департамента Международной федерации футбола (ФИФА) Алексис Вебер провел встречу с представителями Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом сообщает пресс-служба РУСАДА.
"Во время встречи обсуждались организационные и технические вопросы взаимодействия ФИФА и РУСАДА", — говорится в сообщении.
Отмечается, что со стороны РУСАДА в мероприятии принимала участие заместитель генерального директора по международному сотрудничеству и антидопинговым вопросам РУСАДА Маргарита Пахноцкая. Кроме того, в переговорах участвовали международный эксперт Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ева Лукашюте-Станикунене и сотрудник медицинского и антидопингового департамента ФИФА Анья Кениг.