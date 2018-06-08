РУСАДА и ФИФА провели встречу в Москве

Глава медицинского и антидопингового департамента Международной федерации футбола (ФИФА) Алексис Вебер провел встречу с представителями Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом сообщает пресс-служба РУСАДА.

"Во время встречи обсуждались организационные и технические вопросы взаимодействия ФИФА и РУСАДА", — говорится в сообщении.