Президент Федерации легкой атлетики Московской области награжден «Золотой шиповкой»

ВФЛА наградила президента Федерации легкой атлетики Московской области Артура Карамяна «Золотой шиповкой». Об этом сообщает пресс‐служба Министерства физической культуры и спорта региона.

Руководство Всероссийской федерации легкой атлетики отметило достижения сборной команды Московской области на прошедшем в Смоленске командном чемпионате России и первенстве России по эстафетному бегу. На этих стартах сборная региона заняла первое командное место, завоевав в общей сложности 16 медалей — четыре золотых, восемь серебряных и четыре бронзовых.

По итогам соревнований руководством Всероссийской федерации легкой атлетики было принято решение о представлении к награде главного тренера по легкой атлетике Центра спортивной подготовки по олимпийским видам спорта Московской области и президента Федерации легкой атлетики региона Артура Карамяна — ему вручили «Золотую шиповку». Награждали Артура Карамяна исполнительный директор Всероссийской федерации легкой атлетики Александр Паркин и спортивный директор Всероссийской федерации легкой атлетики Андрей Крупорушников

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков отмечает, что-тот факт, что заслуги подмосковных специалистов отмечаются Всероссийской федерацией легкой атлетики, говорит о правильном векторе нашей работы.

«Артур Робертович Карамян качественно и профессионально выполняет свою работу. Как правило, такой подход к делу заметен и другим людям, что мы и видим в случае с награждением Карамяна «Золотой шиповкой». Легкая атлетика Подмосковья в надежных руках. Желаю Артуру Робертовичу не останавливаться на достигнутом и продолжать в том же духе!», — сказал Роман Терюшков.