Ещё
Президент Федерации легкой атлетики Московской области награжден «Золотой шиповкой»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Президент Федерации легкой атлетики Московской области награжден «Золотой шиповкой» 

360tv.ru 5 часов назад
Фото: 360tv.ru
ВФЛА наградила президента Федерации легкой атлетики Московской области Артура Карамяна «Золотой шиповкой». Об этом сообщает пресс‐служба Министерства физической культуры и спорта региона.
Руководство Всероссийской федерации легкой атлетики отметило достижения сборной команды Московской области на прошедшем в Смоленске командном чемпионате России и первенстве России по эстафетному бегу. На этих стартах сборная региона заняла первое командное место, завоевав в общей сложности 16 медалей — четыре золотых, восемь серебряных и четыре бронзовых.
По итогам соревнований руководством Всероссийской федерации легкой атлетики было принято решение о представлении к награде главного тренера по легкой атлетике Центра спортивной подготовки по олимпийским видам спорта Московской области и президента Федерации легкой атлетики региона Артура Карамяна — ему вручили «Золотую шиповку». Награждали Артура Карамяна исполнительный директор Всероссийской федерации легкой атлетики Александр Паркин и спортивный директор Всероссийской федерации легкой атлетики Андрей Крупорушников.
Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков отмечает, что-тот факт, что заслуги подмосковных специалистов отмечаются Всероссийской федерацией легкой атлетики, говорит о правильном векторе нашей работы.
«Артур Робертович Карамян качественно и профессионально выполняет свою работу. Как правило, такой подход к делу заметен и другим людям, что мы и видим в случае с награждением Карамяна «Золотой шиповкой». Легкая атлетика Подмосковья в надежных руках. Желаю Артуру Робертовичу не останавливаться на достигнутом и продолжать в том же духе!», — сказал Роман Терюшков.
Источник фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области
360tv.ru: последние новости
Кубанские спортсменки установили рекорды на чемпионате России по легкой атлетике Овечкин о победе в финале Кубка Стэнли: «Чувствую себя почти как во сне» Наталия Орейро презентовала неофициальный гимн ЧМ‐2018 в Москве
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Роналду рассмешил прием сборной в России121
Самая сексуальная ведущая устроила «провокацию» ради ЧМ9
Турция заработает на ЧМ-20182
Оставшимся без Олимпиады спортсменам вручили BMW8
Британцы назвали худший город ЧМ-201855
Видео
01:13
«Путин одержал огромную философскую победу»
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:43
Овечкин зажег с Кубком Стэнли в ночном клубе
Хоккей
31:02
Дни матчей ЧМ-2018 в Сочи сделали выходными
ЧМ по футболу 2018
00:36
Овечкин впервые выиграл Кубок Стэнли
Хоккей
03:01
Абрамович отказался продавать «Челси»
Футбол
04:48
В Москве активизировалась мафия «разводил»
ЧМ по футболу 2018
04:04
В рекламе к ЧМ-2018 Киев выдали за Россию
ЧМ по футболу 2018
00:09
Синхронистки-близняшки показали фото в купальниках
Летние виды спорта
00:30
Уткин возвращается на телевидение
ЧМ по футболу 2018
03:20
Австралия бойкотирует ЧМ-2018
ЧМ по футболу 2018 Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение