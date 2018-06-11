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В Дедуровке под Оренбургом пройдет Всероссийский турнир по легкой атлетике
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В Дедуровке под Оренбургом пройдет Всероссийский турнир по легкой атлетике 

АиФ-Оренбург 5 часов назад
Фото: АиФ-Оренбург
12 июня в селе Дедуровка Оренбургского района состоится традиционный Всероссийский турнир по легкой атлетике «Дедуровская высота».
Начало в 12.00. Место проведения — «Комплексная детско-юношеская спортивная школа Оренбургского района Оренбургской области» (ул. Ленинская, 4)
В разные годы участниками турнира становились известные легкоатлеты, такие как член юношеской сборной России Екатерина Приходкова, чемпион Европы и участник Олимпийских игр в Лондоне Александр Шустов, чемпион юношеских Олимпийских игр в Нанкине Даниил Лысенко.
Традиционно в соревновании принимают участие более ста спортсменов, соревнования проводятся по нескольким возрастным категориям.
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