В Дедуровке под Оренбургом пройдет Всероссийский турнир по легкой атлетике

12 июня в селе Дедуровка Оренбургского района состоится традиционный Всероссийский турнир по легкой атлетике «Дедуровская высота». Начало в 12.00. Место проведения — «Комплексная детско-юношеская спортивная школа Оренбургского района Оренбургской области» (ул. Ленинская, 4) В разные годы участниками турнира становились известные легкоатлеты, такие как член юношеской сборной России Екатерина Приходкова, чемпион Европы и участник Олимпийских игр в Лондоне Александр Шустов , чемпион юношеских Олимпийских игр в Нанкине Даниил Лысенко Традиционно в соревновании принимают участие более ста спортсменов, соревнования проводятся по нескольким возрастным категориям.