СМИ: IWF снимет дисквалификации с трех федераций, сохранив отстранение ФТАР

МОСКВА, 12 июня. / ТАСС /. Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) досрочно снимет дисквалификации с федераций тяжелой атлетики Турции, Армении и Азербайджана, сохранив отстранение Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР). Об этом сообщает портал Insidethegames.

Отмечается, что спортсмены из Турции смогут принимать участие в международных молодежных соревнованиях с 11 июня, юниорских и взрослых соревнованиях — с 19 июня. Представителям Армении и Азербайджана позволено участвовать в молодежных соревнованиях с 19 июня, юниорских и взрослых — с 19 августа. В IWF также отметили, что все три федерации выполнили ряд условий, связанных с их антидопинговой деятельностью, в том числе оплатили взнос в размере $50 тыс. в качестве вклада в усиленную антидопинговую деятельность со стороны IWF в стране.

Однако данные страны не имеют право организовывать соревнования и не могут принимать участие в конгрессе IWF в качестве полноправного члена.

Исполком IWF 30 сентября 2017 года на основании доклада специальной комиссии принял решение отстранить на один год Федерацию тяжелой атлетики России, а также национальные федерации Армении, Азербайджана, Белоруссии, Болгарии, Казахстана, Китая, Молдавии, Турции и Украины, чьи спортсмены, как выяснилось после перепроверки допинг-проб с Олимпиад 2008 и 2012 годов, неоднократно нарушали антидопинговые правила.