Марина Спатаева стала лучшей на первенстве Сибирского федерального округа по тяжелой атлетике

В бердском спортивном комплексе «Кристалл» с 7 по 10 июня проходил чемпионат Сибири по тяжелой атлетике. В состязаниях принимали участие более сотни спортсменов из 9 регионов страны.

Здорово выступила на этих стартах наша землячка Марина Спатаева, которая стала сильнейшей в двоеборье в весовой категории «свыше 90 кг». Еще одним успехом для омских тяжелоатлетов стало выступление Артема Огренича. В весовой категории «77 кг» наш земляк стал шестым и выполнил норматив мастера спорта России.

По результатам чемпионатов, которые проходили в семи федеральных округах, будет отобрано по 16 спортсменов. Они выступят на чемпионате России в Ростове-на-Дону в начале сентября.