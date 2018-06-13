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Марина Спатаева стала лучшей на первенстве Сибирского федерального округа по тяжелой атлетике
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Марина Спатаева стала лучшей на первенстве Сибирского федерального округа по тяжелой атлетике 

Советский спорт 8 часов назад
В бердском спортивном комплексе «Кристалл» с 7 по 10 июня проходил чемпионат Сибири по тяжелой атлетике. В состязаниях принимали участие более сотни спортсменов из 9 регионов страны.
Здорово выступила на этих стартах наша землячка Марина Спатаева, которая стала сильнейшей в двоеборье в весовой категории «свыше 90 кг». Еще одним успехом для омских тяжелоатлетов стало выступление Артема Огренича. В весовой категории «77 кг» наш земляк стал шестым и выполнил норматив мастера спорта России.
По результатам чемпионатов, которые проходили в семи федеральных округах, будет отобрано по 16 спортсменов. Они выступят на чемпионате России в Ростове-на-Дону в начале сентября.
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