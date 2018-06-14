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Кипроп: на буду бороться с IAAF, приношу себя в жертву идеалам чистого спорта
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Кипроп: на буду бороться с IAAF, приношу себя в жертву идеалам чистого спорта 

Чемпионат.com 5 часов назад
Олимпийский чемпион Игр-2008 в Пекине в беге на 1500 метров, трёхкратный чемпион мира кениец Абсель Кипроп решил не отстаивать свою невиновность в нарушении антидопинговых правил. В мае стало известно, что в ноябре 2017 года спортсмен сдал положительную допинг-пробу на эритропоэтин. Кипроп объяснил, что допинг-офицеры вымогали у него деньги, а получив меньшую сумму, чем хотели, испортили его образец.
«Я хочу, чтобы все знали, что я никогда осознанно или неосознанно не принимал ЭПО. Я готов пойти на все возможные шаги, чтобы это доказать, однако понимаю, что это ничего не изменит. Даже если я докажу, что невиновен, моей репутации уже нанесён огромный ущерб.
Кроме того, у меня нет денег на дорогостоящих адвокатов и врачей, которые провели бы полный анализ моих проб и объяснить, как туда мог попасть эритропоэтин. Я всегда помогал IAAF в борьбе за чистый спорт и прекрасные идеалы, но сейчас у меня нет денег бороться с этой организацией. Но у меня есть правда, истина на моей стороне. К сожалению, сейчас это ничего не значит.
Я отказываю от борьбы за невиновность. Но не потому, что употреблял допинг, а потому, что приношу себя в жертву за идеалы чистого спорта", — написал Кипроп на своей странице в сети «Фейсбук».
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