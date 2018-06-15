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На Стойленском ГОКе стартовала летняя серия спортивных состязаний
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На Стойленском ГОКе стартовала летняя серия спортивных состязаний 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Первыми прошли соревнования по легкоатлетическому многоборью, в котором померялись силами пять команд. Спортсмены метали гранату, бегали 500 и 1000 метров, прыгали в длину, участвовали в эстафете.
О том, как проходили состязания, можно посмотреть здесь.
29-30 июня команда стойленцев примет участие в IV Корпоративных играх Группы НЛМК. Этот спортивный форум соберет в Липецке лучших спортсменов со всех российских площадок Группы — НЛМК, СГОКа, Алтай-Кокса, ВИЗ и ВИЗ-стали, НЛМК-Урал, НЛМК-Калуга, Стагдока и Доломита. Команды будут соревноваться в мини-футболе, плавании, баскетболе, гиревом спорте, легкой атлетике, волейболе, теннисе и бадминтоне.
Завершится летняя серия спортивных игр соревнованиями по гиревому спорту. Всего в рамках ежегодной спартакиады Стойленского ГОКа запланированы состязания по 15 видам спорта. Итоги спартакиады подведут в декабре.
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