На Стойленском ГОКе стартовала летняя серия спортивных состязаний

Первыми прошли соревнования по легкоатлетическому многоборью, в котором померялись силами пять команд. Спортсмены метали гранату, бегали 500 и 1000 метров, прыгали в длину, участвовали в эстафете.

О том, как проходили состязания, можно посмотреть здесь.

29-30 июня команда стойленцев примет участие в IV Корпоративных играх Группы НЛМК. Этот спортивный форум соберет в Липецке лучших спортсменов со всех российских площадок Группы — НЛМК, СГОКа, Алтай-Кокса , ВИЗ и ВИЗ-стали, НЛМК-Урал, НЛМК-Калуга, Стагдока и Доломита. Команды будут соревноваться в мини-футболе, плавании, баскетболе, гиревом спорте, легкой атлетике, волейболе, теннисе и бадминтоне.

Завершится летняя серия спортивных игр соревнованиями по гиревому спорту. Всего в рамках ежегодной спартакиады Стойленского ГОКа запланированы состязания по 15 видам спорта. Итоги спартакиады подведут в декабре.