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Спортсмен из Текстильщиков стал призером первенства Москвы по легкой атлетике
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Спортсмен из Текстильщиков стал призером первенства Москвы по легкой атлетике 

Управа района Текстильщики 21 час назад
Фото: Управа района Текстильщики
Кирилл Воробьев из Текстильщиков занял второе место на первенстве Москвы по легкой атлетике среди юниоров и юниорок до 23 лет. Юноша тренируется в спортивной школе олимпийского резерва «Москвич».
— Первенство Москвы по легкой атлетике проходило на стадионе Олимпийского центра имени братьев Знаменских с 13 по 14 июня. Кирилл Воробьев завоевал серебряную медаль в беге на 800 метров. Поздравляем спортсмена и его тренера, — уточнил представитель спортивной школы.
Добавим, что состязания проходили в рамках второго этапа четвертой летней Спартакиады молодежи России. (мю)
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