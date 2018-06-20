Спортсмен из Текстильщиков стал призером первенства Москвы по легкой атлетике

Кирилл Воробьев из Текстильщиков занял второе место на первенстве Москвы по легкой атлетике среди юниоров и юниорок до 23 лет. Юноша тренируется в спортивной школе олимпийского резерва «Москвич».

— Первенство Москвы по легкой атлетике проходило на стадионе Олимпийского центра имени братьев Знаменских с 13 по 14 июня. Кирилл Воробьев завоевал серебряную медаль в беге на 800 метров. Поздравляем спортсмена и его тренера, — уточнил представитель спортивной школы.

Добавим, что состязания проходили в рамках второго этапа четвертой летней Спартакиады молодежи России. (мю)