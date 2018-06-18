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Подмосковные спортсмены стали третьими в первенстве РФ по легкой атлетике среди юниоров
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Подмосковные спортсмены стали третьими в первенстве РФ по легкой атлетике среди юниоров 

РИАМО 40 минут назад
Фото: РИАМО
Первенство России по легкой атлетике среди юношей и девушек прошло с 15 по 17 июня в Калуге, подмосковная команда заняла на этих соревнованиях третье место, а двое из них вошли в топ-10 мирового рейтинга среди юниоров, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.
«На первенстве в Калуге подмосковные спортсмены побили рекорд своей школы, заняв третье общекомандное место. Двое юных атлетов Данил Захаров и Мария Тарабанская уже заявили о себе в мировом рейтинге, того же желаю и всей команде», — прокомментировал выступление спортсменов министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков.
Он назвал их выступление очень хорошим стартом перед серьезными соревнованиями, взяв в расчет, что возраст воспитанников школы олимпийского резерва в следующем году будет спартакиадным.
По результатам соревнований команда Московской области завоевала 14 медалей различного достоинства. Двое воспитанников спортивной школы олимпийского резерва Московской области вошли в ТОП-10 мирового рейтинга среди юниоров: Данил Захаров занял второе место в беге с барьерами на дистанции 400 метров, в этой же дисциплине Мария Тарабанская стала третьей в Европе.
Тарабанская также завоевала золото в эстафете 400 метров вместе с Елизаветой Красновой и Ксенией Коротченко. Последний день состязаний принес бронзу метателям копья — Анне Дурмановой и Роману Скворцову, и Сергею Морозкину — в эстафете на 100 метров.
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