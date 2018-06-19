Ещё
Легкоатлетки Прокопьева и Такунцева подали заявки в IAAF для участия в зарубежных стартах
Далее:
Читайте также:
Ещё

Легкоатлетки Прокопьева и Такунцева подали заявки в IAAF для участия в зарубежных стартах 

ТАСС 12 часов назад
МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Трехкратный серебряный призер чемпионатов России в марафонском беге Алина Прокопьева и обладательница бронзовой награды чемпионата России в беге на 400 метров с барьерами Ирина Такунцева во вторник подали в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) индивидуальные заявки на участие в зарубежных стартах в нейтральном статусе. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
IAAF в декабре 2016 года приняла решение на время отстранения ВФЛА разрешить легкоатлетам РФ, соответствующим критериям организации, выступать на международных стартах в статусе нейтральных спортсменов. Практически у всех российских атлетов срок действия такого разрешения истек 31 декабря 2017 года. В конце ноября IAAF приняла решение разрешить россиянам, уже имевшим допуск, продлевать его в упрощенном порядке, не теряя много времени на заполнение обычных формуляров.
"Сегодня в IAAF были отправлены заявки от Алины Прокопьевой и Ирины Такунцевой", — сообщила собеседница ТАСС.
На чемпионате мира 2015 года в Пекине Прокопьева пришла к финишу марафонской дистанции 15-й.
ТАСС: последние новости
Легкоатлетка Ласицкене одержала 43-ю победу подряд, выиграв турнир в Польше Легкоатлет Лысенко стал вторым в прыжках в высоту на этапе Мирового вызова в Остраве Шляхтин: рабочая группа IAAF отметила положительную динамику работы ВФЛА в восстановлении
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия впервые вышла в плей-офф ЧМ138
Третий гол! Россия — вперед!92
Россия открыла счет в игре с Египтом51
Робби Уильямс объяснил неприличный жест на ЧМ53
Салах забил России с пенальти5
Видео
02:42
Болельщица поучаствовала в оргии в Москве и пожалела
ЧМ по футболу 2018
00:27
Шведы оставили нижегородцев без пива
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:42
Робби Уильямс объяснил неприличный жест на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:42
Известный комментатор покидает Первый канал
ЧМ по футболу 2018 Футбол
06:36
Россиянкам предложили 3 млн за детей от звезд футбола
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:24
Болельщики из Швейцарии чудом спаслись в Донбассе
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:16
Самолет c футболистами загорелся в воздухе
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:54
Болельщика ограбили в Москве на 50 миллионов
ЧМ по футболу 2018
02:09
Россиянка приютила обманутого египетского фаната
Футбол Африка
01:01
Под Белгородом болельщики сделали свою фанзону
Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение