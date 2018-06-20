Представители Краснодарского края установили новые рекорды легкоатлетического сезона

Представители Краснодарского края обновили мировые рекорды сезона на международном турнире по легкой атлетике в Мотре (Франция). Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта РФ.

Оба спортсмена получили золотые медали. Александр Лесной кинул снаряд на 21,12 метра, а Сергей Шубенков взял барьеры на дистанции 110 метров меньше, чем за 12,99 секунды.

Сборная Краснодарского края заняла второе место на первенстве России по легкой атлетике. Кубань на турнире представляли 26 легкоатлетов.