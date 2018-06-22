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ТАСС выступил информационным партнером «Мемориала Знаменских»
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ТАСС выступил информационным партнером «Мемориала Знаменских» 

ТАСС 47 минут назад
Главный информационный партнер ВФЛА — информационное агентство ТАСС выступило информационным партнером этапа Летнего легкоатлетического тура ВФЛА — турнира «Мемориал Знаменских». Турнир пройдет в подмосковном Жуковском, на стадионе"Метеор" 30 июня и 1 июля.
"Мемориал Знаменских" — традиционный легкоатлетический турнир, в 2018 году проводится в 60-ый раз. Соревнования названы в честь прославленных советских бегунов, фронтовиков — Георгия и Серафима Знаменских. В соревнованиях примут участие ведущие легкоатлеты России — чемпион мира-2018 в прыжке в высоту Данил Лысенко, вице-чемпионка мира-2018 в прыжке с шестом Анжелика Сидорова, победитель кубка Европы по метаниям-2018 в толкании ядра Александр Лесной, серебряный призер чемпионата мира-2013 в тройном прыжке Екатерина Конева, серебряный призер Олимпийских игр-2012 в прыжке в длину Елена Соколова, чемпион мира-2013 в прыжке в длину Александр Меньков и многие другие российские лидеры «королевы спорта». Адрес стадиона «Метеор»: Жуковский, ул. Пушкина, 3
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