Алена Бугакова из Конаково — лучшая в толкании ядра

В Сокольниках на стадионе имени братьев Знаменских завершился чемпионат Москвы по легкой атлетике. На московском стадионе имени братьев Знаменских собрались сильнейшие представители отечественной «королевы спорта». Спортсмены соревновались в беге на дистанциях 100 м, 200 м, 400 м, 800 м, 1500 м, 5000 м, 110 м с/б (100 м с/б), 400 м с/б, 3000 м с/б, в прыжках в высоту, с шестом, в длину, в тройном, в метании диска, молота, копья, в толкании ядра, в эстафете 4х100 и 4х400.

В столице выступали и спортсмены тверского региона. Легкоатлетка Алена Бугакова из Конаково заняла первое место в толкании ядра среди женщин с результатом 17 метров 86 сантиметров.