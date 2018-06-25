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Алена Бугакова из Конаково — лучшая в толкании ядра
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Алена Бугакова из Конаково — лучшая в толкании ядра 

tvernews.ru 12 часов назад
Фото: tvernews.ru
В Сокольниках на стадионе имени братьев Знаменских завершился чемпионат Москвы по легкой атлетике. На московском стадионе имени братьев Знаменских собрались сильнейшие представители отечественной «королевы спорта». Спортсмены соревновались в беге на дистанциях 100 м, 200 м, 400 м, 800 м, 1500 м, 5000 м, 110 м с/б (100 м с/б), 400 м с/б, 3000 м с/б, в прыжках в высоту, с шестом, в длину, в тройном, в метании диска, молота, копья, в толкании ядра, в эстафете 4х100 и 4х400.
В столице выступали и спортсмены тверского региона. Легкоатлетка Алена Бугакова из Конаково заняла первое место в толкании ядра среди женщин с результатом 17 метров 86 сантиметров.
Добавим, что достойно на чемпионате Москвы выступили и другие спортсмены из Тверской области. Сергей Буткявичус стал пятым на дистанции 1500 метров с результатом 3:51:54. Старичанин Юрий Ковалев выступал на этой же дистанции вне конкурса и преодолел ее за 3:47:36. Тверитянин Евгений Антонов занял пятое место в прыжках в длину с результатом 7,28 метра. В тройном прыжке Александр Сергеев остановился на восьмой позиции, показав 15,11 метров.
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