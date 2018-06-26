Матвей Рудник допрыгнул до «золота»

В Челябинске завершилось первенство страны по легкой атлетике среди юниоров и юниорок в возрасте до 20 лет. В составе сборной Омской области на этом турнире выступали

спортсмены регионального центра спортивной подготовки Матвей Рудник, Степан Кекин и Наталья Крикун.

В секторе для прыжков в высоту лучший результат — 2,18 метра — показал Матвей

Рудник. «Серебро» в этой дисциплине досталось Алексею Фадееву (2,15 метра) из Ярославля.

Третьим стал представитель Нижегородской области Евгений Ермаков

Совсем немного не хватило Наталье Крикун, чтобы подняться на пьедестал. Наша

спортсменка финишировала четвертой на дистанциях 800 и 1500 метров.

Степан Кекин вошел в десятку лучших в прыжках с шестом. Также омский легкоатлет

принял участие в соревнованиях в беге с барьерами на 110 метров.