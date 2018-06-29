Легкоатлет Юнякин подал заявку в IAAF на получение нейтрального статуса

МОСКВА, 29 июня. / ТАСС /. Российский прыгун в длину Максим Юнякин подал в пятницу в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) индивидуальную заявку на участие в зарубежных стартах в нейтральном статусе. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) в декабре 2016 года приняла решение на время отстранения ВФЛА разрешить легкоатлетам РФ, соответствующим критериям организации, выступать на международных стартах в статусе нейтральных спортсменов. Практически у всех российских атлетов срок действия такого разрешения истек 31 декабря 2017 года. В конце ноября IAAF приняла решение разрешить россиянам, уже имевшим допуск, продлевать его в упрощенном порядке, не теряя много времени на заполнение обычных формуляров.

"Сегодня в IAAF были отправлены стандартные заявки от Максима Юнякина", — сообщила собеседница ТАСС.