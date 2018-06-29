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Легкоатлет Юнякин подал заявку в IAAF на получение нейтрального статуса
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Легкоатлет Юнякин подал заявку в IAAF на получение нейтрального статуса 

ТАСС 10 часов назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Российский прыгун в длину Максим Юнякин подал в пятницу в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) индивидуальную заявку на участие в зарубежных стартах в нейтральном статусе. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) в декабре 2016 года приняла решение на время отстранения ВФЛА разрешить легкоатлетам РФ, соответствующим критериям организации, выступать на международных стартах в статусе нейтральных спортсменов. Практически у всех российских атлетов срок действия такого разрешения истек 31 декабря 2017 года. В конце ноября IAAF приняла решение разрешить россиянам, уже имевшим допуск, продлевать его в упрощенном порядке, не теряя много времени на заполнение обычных формуляров.
"Сегодня в IAAF были отправлены стандартные заявки от Максима Юнякина", — сообщила собеседница ТАСС.
В июне Юнякин занял второе место на Мемориале Евстратова в подмосковном Жуковском. Он прыгнул на 7,98 метра и уступил только чемпиону мира 2013 года Александру Менькову (8,28).
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