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Александра Гуляева завоевала две золотые медали на «Мемориале Знаменских»
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Александра Гуляева завоевала две золотые медали на «Мемориале Знаменских» 

Советский спорт 2 июля 2018
Фото: 360tv.ru
В минувшие выходные в Жуковском прошли Всероссийские соревнования по легкой атлетике «Мемориал братьев Знаменских». В турнире приняли участие более 300 сильнейших спортсменов со всей России. «Мемориал братьев Знаменских», посвященный выдающимся бегунам 1930-х годов XX века Георгию и Серафиму Знаменским, прошел уже в 60-й раз.
Ивановскую область на крупных соревнованиях представляла Чемпионка России Александра Гуляева. В беге на 800 метров уроженка Приволжска завоевала золото с результатом 2 минуты и 11 сотых. Отметим, что неделю ранее Александра Гуляева в том же Жуковском показала результат 1 минута 59 секунд и 87 сотых. Этот результат стал лучшим в этом сезоне для спортсменки из Ивановской области, а также третьим в текущем европейском сезоне. Тажке Александра Гуляева первенствовала и на дистанции 1500 метров с результатом чуть более 4 минут. Ближайшая преследовательница Елена Коробкина отстала от победительницы на 6 секунд.
Другой представитель Ивановской области серебряный призер Первенства России по легкой атлетике среди юношей и девушек до 18 лет 2018 года Артем Ухтин в секторе для прыжков в высоту преодолел планку на высоте 2 метра 10 сантиметров. Этого не хватило, чтобы войти в число призеров турнира. Однако этот результат стал лучшим в этом сезона для кинешемского спортсмена.
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