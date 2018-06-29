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ВФЛА напомнила имена дисквалифицированных тренеров, с которыми запрещено сотрудничество
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ВФЛА напомнила имена дисквалифицированных тренеров, с которыми запрещено сотрудничество 

Российский стадион 14 часов назад
Фото: Российский стадион
Всероссийская федерация легкой атлетики напоминает о важности соблюдения антидопинговых правил, правил соблюдения дисквалификации и исключении сотрудничества с дисквалифицированными тренерами.
Факт присутствия дисквалифицированного тренера в официальном месте тренировок спортсменов может рассматриваться как нарушение спортсменами и тренерами п.2.10 «Запрещенное сотрудничество» Общероссийских антидопинговых правил. Санкцией, предусмотренной за данное нарушение, является дисквалификация на срок от 1 года до 2 лет.
В апреле 2018 года сотрудниками РАА «РУСАДА» был установлен факт нахождения пожизненно дисквалифицированного за нарушение антидопинговых правил тренера В. М. Чегина на стадионе, в месте проведения тренировочного сбора спортивной сборной команды Российской Федерации по легкой атлетике в г. Каракол (Киргизия). Факт присутствия дисквалифицированного тренера в месте подготовки спортсменов привел к отстранению от участия в командном чемпионате мира по спортивной ходьбе (Китай, Танцань, май 2018) следующих спортсменов: Сергея Широбокова, Сергея Шарыпова, Юлии Липановой, Клавдии Афансьевой, Ольги Елисеевой.
Напоминаем, что в настоящее время дисквалификацию отбывают следующие специалисты:
Виктор Чегин, Алексей Мельников, Владимир Казарин, Сергей Португалов — пожизненная дисквалификация;
Владимир Мохнев — 10-летняя дисквалификация (до 22.12.2026);
Евгений Евсюков — 4-летняя дисквалификация (до 28.12.2020);
Людмила Федорива — 4-летняя дисквалификация (до 19.09.2020);
Виктор Колесников — 4-летняя дисквалификация (до 20.08.2018);
Валерий Волков — 4-летняя дисквалификация (до 03.08.2021).
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