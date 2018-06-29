ВФЛА напомнила имена дисквалифицированных тренеров, с которыми запрещено сотрудничество

Всероссийская федерация легкой атлетики напоминает о важности соблюдения антидопинговых правил, правил соблюдения дисквалификации и исключении сотрудничества с дисквалифицированными тренерами.

Факт присутствия дисквалифицированного тренера в официальном месте тренировок спортсменов может рассматриваться как нарушение спортсменами и тренерами п.2.10 «Запрещенное сотрудничество» Общероссийских антидопинговых правил. Санкцией, предусмотренной за данное нарушение, является дисквалификация на срок от 1 года до 2 лет.

Напоминаем, что в настоящее время дисквалификацию отбывают следующие специалисты:

Людмила Федорива — 4-летняя дисквалификация (до 19.09.2020);