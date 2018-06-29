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Ямальский бегун стал призером первенства страны
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Ямальский бегун стал призером первенства страны 

Красный Север 7 часов назад
Фото: Красный Север
В Челябинске на российском первенстве по легкой атлетике среди юниоров до 20 лет таркосалинец Никита Матвеев завоевал серебряную награду на дистанции 400 метров.
По словам Григория Хангельдиева, главного тренера ямальской легкоатлетической команды, спортсмен показал результат 47,21 секунды, что позволило ему выполнить норматив мастера спорта России.
— В следующем году, если инспекторы ВАДА допустят россиян к участию на международные старты, Никита Матвеев, который в юниорской сборной страны на данной дистанции является первым номером, должен выступить на европейском первенстве, — отметил тренер.
Сегодня, 29 июня, в подмосковном Жуковском начались всероссийские соревнования по легкой атлетике «Мемориал Знаменских». От Ямала в них участвует внушительная спортивная делегация: Антон Козлов, Анна Кукушкина, Ксения Аксенова, Михаил Рыбаков, Данила Ефремов.
Параллельно в Жуковском пройдут чемпионат и первенство страны среди молодежи в беге на 10 тысяч метров, где выступит Константин Дьяков.
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