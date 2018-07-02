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Все тренеры и специалисты, рекомендованные ВФЛА для поездки на юниорский ЧМ, одобрены IAAF
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Все тренеры и специалисты, рекомендованные ВФЛА для поездки на юниорский ЧМ, одобрены IAAF 

ТАСС 7 часов назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) одобрила кандидатуры всех одиннадцати российских тренеров и специалистов, рекомендованных Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА) для поездки вместе со спортсменами на юниорский чемпионат мира в финский Тампере. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ВФЛА.
Юниорское мировое первенство (для спортсменов до 20 лет) пройдет в Тампере с 10 по 15 июля. В предварительную заявку вошли 10 российских спортсменов, имеющих нейтральный статус: Николай Орлов (метание копья), Степан Кекин (многоборье), Алексей Фадеев (прыжки в высоту), Полина Миллер (спринт), Алина Шаркова (400 м c/б), Полина Кнороз (прыжки с шестом), Аксана Гатауллина (прыжки с шестом), Диана Адасько (тройной прыжок), Мария Кочанова (прыжки в высоту) и Елизавета Бондаренко (прыжки с шестом), получившая допуск от IAAF позже остальных. C учетом того, что в каждом виде могут выступать только по две спортсменки от страны, в предварительной заявке сейчас три спортсменки, выступающих в прыжках с шестом, поэтому одна из них не попадет в итоговую заявку.
"Сегодня днем нам из IAAF пришел ответ по тренерам и сопровождающим в Тампере на юниорский чемпионат мира, — заметила собеседница ТАСС. — Все, кого мы заявляли, получили допуск".
В заявку были включены следующие тренеры и специалисты: Надежда Клевцова, Вадим Зубовский, Елена Попкова, Кристина Ловачева, Олег Урмакаев, Владимир Бондаренко, Даниил Шекин, Екатерина Бахвалова, Радион Гатауллин, Татьяна Решетникова и Елена Куликова.
Официальным представителем нейтральных спортсменов на юниорском первенстве Европы будет начальник отдела спортивных программ Всероссийской федерации легкой атлетики Елена Орлова.
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Легкоатлет Лысенко стал вторым в прыжках в высоту на турнире в Венгрии Шкуратова и Викторова поедут на юниорский ЧМ, если сдадут норматив на Мемориале Знаменских Легкоатлеты Лукьянов, Царева и Тренихин подали заявки в IAAF на нейтральный статус
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