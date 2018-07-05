Шубенков выиграл этап «Бриллиантовой лиги» в Лозанне

Он стал победителем в беге на 110 метров с барьерами

Российский легкоатлет Сергей Шубенков занял первое место в беге на 110 метров с барьерами на этапе «Бриллиантовой лиги» в Лозанне. Спортсмен

выступает на международных соревнованиях под нейтральным флагом.

Шубенков показал результат 12,95 секунды, опередив американца Девона Аллена с результатом 13,29 секунды и француза Паскаля Мартино-Лагарда (13,30).

Ранее в сезоне спортсмен занял третье место на этапе «Бриллиантовой лиги» в Шанхае и второе — на этапе в Юджине.

В 2015 году он выиграл чемпионат мира в беге на 110 метров с барьерами, став тем самым единственным спринтером в истории советской и российской мужской легкой атлетики, которому это удалось.