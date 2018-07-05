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Шубенков выиграл этап «Бриллиантовой лиги» в Лозанне
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Шубенков выиграл этап «Бриллиантовой лиги» в Лозанне 

News.ru 3 часа назад
Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Panoramic
Он стал победителем в беге на 110 метров с барьерами
Российский легкоатлет Сергей Шубенков занял первое место в беге на 110 метров с барьерами на этапе «Бриллиантовой лиги» в Лозанне. Спортсмен
выступает на международных соревнованиях под нейтральным флагом.
Шубенков показал результат 12,95 секунды, опередив американца Девона Аллена с результатом 13,29 секунды и француза Паскаля Мартино-Лагарда (13,30).
Ранее в сезоне спортсмен занял третье место на этапе «Бриллиантовой лиги» в Шанхае и второе — на этапе в Юджине.
В 2015 году он выиграл чемпионат мира в беге на 110 метров с барьерами, став тем самым единственным спринтером в истории советской и российской мужской легкой атлетики, которому это удалось.
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