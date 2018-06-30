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Ласицкене выиграла 45-й старт подряд
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Легкоатлетка Ласицкене одержала 45-ю победу подряд, выиграв этап «Бриллиантовой лиги» 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене одержала победу на этапе "Бриллиантовой лиги" в Париже.
25-летняя спортсменка показала результат 2,04 метра. Второе место заняла Нафиссату Тиам из Бельгии (1,97 м), третьей стала украинка Юлия Левченко (1,97 м).
Этап "Бриллиантовой лиги" в Париже стал 45-м турниром подряд, на котором Ласицкене заняла первое место. Победная серия российской легкоатлетки началась в июле 2016 года на Всероссийской летней Универсиаде. За этот период россиянка выиграла чемпионат мира и чемпионат мира в помещении, а также все этапы "Бриллиантовой лиги", в которых принимала участие.
Ласицкене является двукратной чемпионкой мира, двукратной чемпионкой мира в помещении, серебряным призером чемпионата Европы 2014 года, также россиянка стала победительницей финала "Бриллиантовой лиги" 2017 года. Ей принадлежит рекорд по количеству побед в прыжках в высоту на этапах "Бриллиантовой лиги" — 16.
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