В Жуковском прошли забеги на 10 км в рамках чемпионата России по лёгкой атлетике. Среди мужчин золотую награду завоевал Владимир Никитин. Второе место занял Евгений Рыбаков, а замкнул тройку призёров Ринас Ахмадеев.
В аналогичной дисциплине среди женщин чемпионкой России стала Елена Седова.
Лёгкая атлетика. Чемпионат России. Жуковский
Мужчины. 10 км 1. Владимир Никитин — 28.16.43. 2. Евгений Рыбаков — 28.29.52. 3. Ринас Ахмадеев — 28.33.40.
Женщины. 10 км 1. Елена Седова — 32.45.94. 2. Людмила Лебедева — 32.57.11. 3. Светлана Симакова — 33.01.25.