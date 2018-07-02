На Всероссийской летней универсиаде выступит 101 спортсмен из Измайлова

Финальный этап VI Всероссийской летней универсиады 2018 года стартовал в Белгороде, Омске, Саратове и Смоленске.

На Всероссийской летней универсиаде, которая стартовала в четырех городах России, честь Всероссийского госуниверситета физкультуры, спорта, молодежи и туризма из Измайлова будут отстаивать 101 спортсмен в восьми видах спорта. Всего же спортсмены будут бороться в двенадцати дисциплинах. В Смоленск отправились больше всего участников универсиады. Здесь двадцать легкоатлетов под руководством Владимира Никонова имеют хорошие шансы завоевать награды самого высокого достоинства в королеве спорта.

Также соревнования состоятся по настольному теннису и шахматам, гандболу и тхэквондо-ВТФ, фехтованию и волейболу, регби-7 и самбо, плаванию и боксу, бадминтону.

Всего на старты выйдут 5200 спортсменов, которые разыграют 202 комплекта наград.