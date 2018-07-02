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Лысенко стал вторым на турнире в Венгрии
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Легкоатлет Лысенко стал вторым в прыжках в высоту на турнире в Венгрии 

ТАСС 1 час назад
Фото: AP Photo/Matt Dunham
Российский легкоатлет Данил Лысенко, выступающий под нейтральным флагом, занял второе место в соревнованиях по прыжкам в высоту на международном турнире в Секешфехерваре (Венгрия).
Лысенко с первой попытки взял планку на высоте 2,32 м. Победителем стал Мутаз Баршим из Катара (2,40). Третий результат показал австралиец Брэндон Старк (2,32 с третьей попытки).
21-летний Лысенко является серебряным призером чемпионата мира 2017 года в Лондоне, а также победителем ЧМ-2018 в помещении, который прошел в британском Бирмингеме. В мае он также стал вторым на этапах "Бриллиантовой лиги" в американском Юджине и Осло.
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