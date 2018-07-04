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Легкоатлеты из Осетии установили рекорды на чемпионате России
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Легкоатлеты из Осетии установили рекорды на чемпионате России 

Sputnik Южная Осетия 10 часов назад
Фото: Sputnik Южная Осетия
ЦХИНВАЛ, 4 июл — Sputnik. Сборная Северной Осетии завоевала 14 медалей и установила рекорды России в различных дисциплинах в ходе чемпионата России по легкой атлетике среди лиц с ПОДА. В соревнованиях, которые проходят в Челябинске, принимают участие более 300 спортсменов из 50 регионов страны, сообщает пресс-служба Минспорта Северной Осетии.
Чемпионом и рекордсменом России в прыжках в высоту стал Георгий Маргиев, показав результат 195 см. Еще один рекорд установил Хетаг Хинчагов, прыгнув в длину 6.60 метров. Кроме того, Хинчагов занял первое место в беге на 200 метров с результатом 23.75. В беге на 100 метров он стал серебряным призером.
Серебро завоевали также Гоча Хугаев в прыжках в длину, Алан Кокойты и Тимур Гаглоев в толкании ядра и Чермен Кобесов. Две бронзовые медали получил Георгий Козаев. Также на третью ступень пьедестала поднялся Алан Кокойты.
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