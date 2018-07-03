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Заслуженному тренеру России Юрию Кириллову вручили сертификат на получение ежемесячного денежного содержания
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Заслуженному тренеру России Юрию Кириллову вручили сертификат на получение ежемесячного денежного содержания 

tvernews.ru 3 часа назад
Фото: tvernews.ru
3 июля в Комитете по физической культуре и спорту Тверской области в торжественной обстановке Андрей Решетов вручил сертификат на получение ежемесячного денежного содержания за выдающиеся заслуги в развитии физической культуры и спорта — заслуженному тренеру России по легкой атлетике Кириллову Юрию Алексеевичу.
"Работать, любить и беречь детей — смысл работы федерации и всего легкоатлетического коллектива! Я хочу всех поблагодарить. Всем спасибо!" — сказал Юрий Алексеевич
Надо сказать, что Юрий Алексеевич до сих пор работает тренером по легкой атлетике в Областной ДЮСШ. Среди его воспитанников — много известных и титулованных спортсменов — рекордсменка мира среди юниорок и молодежи в прыжках в длину, двукратная чемпионка Европы и вице-чемпионка мира Дарья Клишина.
Напомним, уже больше десяти лет в качестве дополнительной меры материальной поддержки выдающимся спортсменам и тренерам в Тверской области выплачиваются дополнительные надбавки к пенсиям по старости. Согласно региональному законодательству, размер этой ежемесячной выплаты составляет 225% от фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости. На сегодняшний день такую надбавку получают 13 заслуженных тренеров и спортсменов, проживающих в Тверской области.
Информация Комитета по физической культуре и спорту Тверской области.
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