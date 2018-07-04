Тверские спортсмены-паралимпийцы — на пьедестале почета чемпионата России по легкой атлетике

В Челябинске с 30 июня по 4 июля прошел чемпионат России по легкой атлетике среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Тверскую область представляли 4 воспитанника ГБУ «САШ» под руководством тренера екатерины Власенко.

Заявки на участие в соревнованиях подали около 350 спортсменов. В программу чемпионата были включены: бег, прыжки в длину и высоту, а также метание диска, копья, клаба и толкание ядра.

В первый день соревнований тверская спортсменка Хайрулина Юлия с результатом 12,55 метров завоевала 3 место в метании диска.

Во второй день Чемпионата тверские спортсмены принесли в копилку команды области 2 бронзовые медали: Гуллына Елена стала третьей в метании диска, Федулов Антон — в толкании ядра. Так же в толкании ядра Хайрулина Юлия заняла 5 место, а Русляков Павел стал четвертым.

3 июля в рамках Чемпионата России Паралимпийский Комитет РФ провел Антидопинговые семинары, в которых приняли участие более 300 спортсменов, тренеров и специалистов. Наши спортсмены прослушали курс лекций, прошли тестирование (без единой ошибки) и заслуженно получили сертификаты участников.

Таким образом, адаптивная группа по легкой атлетике удачно завершила свой соревновательный сезон и уходит за заслуженные летние каникулы.